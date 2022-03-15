Крым отменяет обязательный масочный режим

15 мар. 11:25

Масочный режим в Крыму будет снят уже на этой неделе, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

"Масочный режим на этой неделе в Крыму будет снят окончательно. Ситуация вошла в стабильное русло, уменьшается количество заболевших, и в общем более легкая переносимость штамма омикрон", - пояснил он.

По словам Аксенова, это показания, рекомендованные Роспотребнадзором, и власти их выполняют.

Ожидается, что маски в Крыму можно будет не носить со среды.

В Москве ношение масок в общественных местах перестало быть обязательным с 15 марта.