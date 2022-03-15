Снегопад устроил ЧС в Северной Осетии

15 мар. 11:17

Жители двух сельских округов Алагирского района оказались в изоляции из-за закрытия Транкавказской автомагистрали, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

"На территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия - Алания с 9:00 15 марта и до особого распоряжения введен режим "чрезвычайная ситуация"", - пояснили в ведомстве.

Спасатели уточнили, что на месте событий дул сильный ветер - до 20 м/с, шел обильный снегопад, так что за сутки там выпало более 20 мм снега, и высота снежного покрова в горных районах теперь превышает 150 см.

Из-за непогоды пришлось оказалась закрыта Транскавказская магистраль, что нарушило жизнедеятельность в Нарском и Зарамагском сельских округах, где живут 143 человека. Пока они ни в чем не нуждаются, с ними поддерживается связь.