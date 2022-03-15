Житель Москвы выбросил 13 млн рублей на свалку вместо мусора

15 мар. 11:07

Предприниматель из Москвы лишился 13 млн рублей, случайно выбросив пакет с деньгами вместо мусора.

Как сообщает РЕН-ТВ, 10 марта 48-летний Дмитрий решил прибраться дома. Собрав пакеты с мусором, а затем выйдя из своего дома в 3-м Крутицком переулке, мужчина по ошибке взял и пакет с 13 млн рублей, которые он приготовил для погашения кредита. Москвич опомнился, что перепутал пакеты только через три часа.

Мужчина вернулся к контейнерам, но пакета с деньгами там уже не было. В итоге ему пришлось обращаться в полицию. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.