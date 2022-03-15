РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Житель Москвы выбросил 13 млн рублей на свалку вместо мусора

Житель Москвы выбросил 13 млн рублей на свалку вместо мусора

Предприниматель из Москвы лишился 13 млн рублей, случайно выбросив пакет с деньгами вместо мусора.

Как сообщает РЕН-ТВ, 10 марта 48-летний Дмитрий решил прибраться дома. Собрав пакеты с мусором, а затем выйдя из своего дома в 3-м Крутицком переулке, мужчина по ошибке взял и пакет с 13 млн рублей, которые он приготовил для погашения кредита. Москвич опомнился, что перепутал пакеты только через три часа.

Мужчина вернулся к контейнерам, но пакета с деньгами там уже не было. В итоге ему пришлось обращаться в полицию. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

1375 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version