Китайские автомобили Haval подорожают на 50%

15 мар. 10:48

В России в ближайшие дни на 40-50% подорожают китайские автомобили бренда Haval, пишет "Коммерсантъ".

Компания объясняет рост стоимости проблемами с логистикой и дефицитом комплектующих, а также падением рубля. До конца марта все модели Haval в России подорожают на 950-980 тыс рублей.

В настоящее время узнать цены на сайте Haval нельзя, цены меняются слишком быстро, поэтому их решили скрыть. Автодилеры пока не дают прогнозов о будущих ценах, так как машины становятся дороже практически каждый день.

На прошлой неделе уже отгруженные на дилерские склады автомобили подорожали на 20%.