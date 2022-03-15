Китайские автомобили Haval подорожают на 50%

В России в ближайшие дни на 40-50% подорожают китайские автомобили бренда Haval, пишет "Коммерсантъ".
Компания объясняет рост стоимости проблемами с логистикой и дефицитом комплектующих, а также падением рубля. До конца марта все модели Haval в России подорожают на 950-980 тыс рублей.
В настоящее время узнать цены на сайте Haval нельзя, цены меняются слишком быстро, поэтому их решили скрыть. Автодилеры пока не дают прогнозов о будущих ценах, так как машины становятся дороже практически каждый день.
На прошлой неделе уже отгруженные на дилерские склады автомобили подорожали на 20%.