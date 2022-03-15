СКР начал доследственную проверку в отношении женщины, ворвавшейся в эфир программы "Время"

15 мар. 10:45

Российский Следственный комитет запустил доследственную проверку в отношении новостного редактора Марины Овсянниковой, накануне вечером ворвавшейся в прямой эфир программы "Время" на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")", - пояснил он.

Источник уточнил, что административное дело против нее возбуждать не стали, материалы сразу переданы в СКР.

Напомним, Овсянникова была задержана сразу после появления в кадре.