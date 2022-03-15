"Уральские авиалинии" отменяют рейсы в Таджикистан и Узбекистан

15 мар. 10:31

Авиакомпания "Уральские авиалинии" во вторник отменила или перенесла несколько рейсов из России в Таджикистан и Узбекистан, пишет "Интерфакс".

Ранее рейс Екатеринбург-Худжанд был задержан на 14 часов из-за перевода самолета в российские госреестр гражданских воздушных судов. Согласование разрешений продолжается, рейс отложен, уточнили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Накануне перевозчик, согласно данным онлайн-табло аэропортов, отменил рейсы из Петербурга и Москвы в разные города Таджикистана, 15 марта рейсы в Таджикистан и Узбекистан отменены или перенесены.