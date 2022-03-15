Наказание за нелегальные операции с валютой ужесточат в ближайшее время в России

15 мар. 10:31

Наказание за продажу и покупку валюты на черном рынке может быть ужесточено в России в ближайшее время, сообщила сенатор Ольга Ковитиди.

По ее словам, нелегальные валютные операции наносят ущерб государству, мириться с этим чиновники не собираются.

Сенатор уточнила, что вопрос об ужесточении ответственности за незаконные валютные операции может быть поднят в ближайшее время.

"Рассматривать вопрос ужесточения наказания по статье 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство" - ред.) необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии", - цитирует Ковитиди РИА Новости.

Она отметила, что парламентариям нужно максимально оперативно и внимательно промониторить правоприменительную практику в этой сфере и при необходимости внести изменения в действующее законодательство.