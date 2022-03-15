Преступников, промышлявших подделкой документов для виз, обезвредили в Армении

15 мар. 10:22

Служба национальной безопасности Армении обнаружила преступную группу, промышлявшую подделкой документов, передает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что жители Еревана К. Е. и А. А. в прошлом и нынешнем годах организовали незаконную миграцию более 20 граждан РА, изготовив фальшивые документы для получения визы.

Во время обысков в домах подозреваемых были найдены устройства для подделывания документов, ненастоящие печати, марки, паспорта, оплата за "услуги" и так далее.

Следствие подало ходатайство об аресте подозреваемых, передает Sputnik Армения.