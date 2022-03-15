Сердар Бердымухамедов - новый президент Туркменистана

Сын действующего главы Туркменистана, кандидат от правящей Демократической партии Сердар Бердымухамедов одержал победу на внеочередных президентских выборах, сообщает ЦИК республики.

Отмечается, что за Бердымухамедова проголосовало 72,97% избирателей.

"Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана", - сказано в сообщении.

В избиркоме напомнили, что президентские выборы прошли 12 марта, в голосовании приняли участие 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев, смена президента в данном случае не означает смену курса. "Я думаю, каких-то больших новшеств в политике Туркменистана не будет. Во-первых, старший Бердымухамедов остается во власти, хотя и не в должности президента. Младший будет следовать той же самой парадигме, что и его отец, как во внутренней политике, так и во внешней", - прежде всего сказал он.



"Отдельно только надо сказать, что в том, что касается внутренней политики, существует высокая потребность в реформировании, в выходе из постоянного социально-экономического кризиса. Однако для этого нужна смена не просто человека в должности президента, но самой экономической модели, а к этому пока не готовы ни старший, ни младший Бердымухамедов, ни туркменская элита в целом", - обратил внимание Александр Князев.



"Что касается внешней политики, то Бердымухамедовы будут пытаться вдвоем реализовывать прежнюю концепцию нейтралитета. При этом в нынешних условиях, когда происходит трансформация всех международных отношений, я думаю, эти возможности будут сужаться, и Туркменистану будет все сложнее и сложнее сохранять нейтральный статус государства", - заключил эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку.