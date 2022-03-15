Ребенок выпал из окна детского сада в Махачкале

15 мар. 10:11

Ребенок выпал из окна частного детского сада в Дагестане, открыто уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по республике.

Как установило следствие, накануне в Махачкале, руководство частного детского сада не обеспечило безопасность пребывания детей в помещении садика, в результате чего трехлетняя воспитанница выпала из окна второго этажа.

Девочка получила травмы, причинившие ее здоровью тяжкий вред.

Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и виновников ЧП. Расследование продолжается.