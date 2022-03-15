Сбербанк продлевает срок действия истекающих банковских карт

15 мар. 10:08

Карты Сбербанка, срок действия которых истекает с апреля, не нужно перевыпускать, говорится в сообщении кредитной организации.

"Все карты Сбербанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска", - рассказал директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.

Все клиенты Сбербанка вскоре получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия, отметили в банке.