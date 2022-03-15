Газировка, соки и чипсы подорожают на 20%

15 мар. 9:57

Производители PepsiCo, Coca-Cola и "Вимм-Билль-Данн" сообщили о повышении цен, пишут "Известия".

PepsiCo повысит закупочные цены с 1 апреля, Coca-Cola - с 11 апреля, а "Вимм-Билль-Данн" уже с 28 марта.

PepsiCo поднимает цены для частичного покрытия выросших затрат. В среднем на 19% подорожают напитки Pepsi, Mirinda, чай Lipton, квас "Русский", соки "Фруктовый", J7, "Любимый", вода Aqua Minerale, чипсы Lays, Cheetos, Хрустteem.

Вся продукция "Вимм-Билль-Данн", среди которой товары брендов "Домик в деревне", "Агуша", "Веселый молочник" и "Чудо", станет дороже на 13,7%. Отметим, что в компании выделил четыре социально значимых товара, стоимость которых не изменится.

Газированные напитки компании Coca-Cola с 11 апреля подорожают на 14%, сок "Добрый" - на 16-23%, сок Rich - на 23%, вода Bon Aqua - на 10%, кофе Costa - на 36%.