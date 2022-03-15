Девочка попала под колеса автомобиля в Мангистауской области

15 мар. 9:57

Автомобилист сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в одном из Мангистауской области, об этом пишут СМИ.

Авария случилась накануне в 13.30, передает портал "Актау-Лада".

Несколько машин остановились перед "зеброй", чтобы пропустить двух маленьких девочек. Одна из них успешно перебежала дорогу. После этого водитель Opel Vectra, проигнорировав притормозившие у перехода машины и не заметив второго ребенка, закрытого стоявшей справа машиной, на большой скорости сбил его.

Пострадавшую шестилетнюю девочку с травмами доставили в районную больницу, где оказали медицинскую помощь, а затем отпустили домой.