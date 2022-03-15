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Власти Дагестана пересмотрят цены на горючее

Власти Дагестана пересмотрят цены на горючее

Глава правительства Дагестана Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал владельцев автозаправочных станций (АЗС) снизить розничные цены на топливо после  снижения оптовых цен, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Проводя заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в России, по данным антимонопольной службы, снизились оптовые цены на топливо, а значит, есть предпосылки для снижения и розничных цен, - передает "АиФ-Дагестан".

В качестве аргумента премьер привел данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщившей: с 5 марта 2022 года биржевая цена на сжиженный газ снизилась на 7,4% – с 12 302 до 11 394 рублей за тонну, то же происходит и по остальным видам топлива.

Министру энергетики и тарифов Дагестана Ризвану Мурадову дано принять меры для урегулирования цен на горючее.

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