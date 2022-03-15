Власти Дагестана пересмотрят цены на горючее

15 мар. 9:46

Глава правительства Дагестана Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал владельцев автозаправочных станций (АЗС) снизить розничные цены на топливо после снижения оптовых цен, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Проводя заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в России, по данным антимонопольной службы, снизились оптовые цены на топливо, а значит, есть предпосылки для снижения и розничных цен, - передает "АиФ-Дагестан".

В качестве аргумента премьер привел данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщившей: с 5 марта 2022 года биржевая цена на сжиженный газ снизилась на 7,4% – с 12 302 до 11 394 рублей за тонну, то же происходит и по остальным видам топлива.

Министру энергетики и тарифов Дагестана Ризвану Мурадову дано принять меры для урегулирования цен на горючее.