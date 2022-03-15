Стало известно, из каких стран Россия будет осуществлять импорт продуктов питания

15 мар. 9:44

Антироссийские санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка страны, открываются новые рынки для импорта продовольствия, сообщила через пресс-службу вице-премьер Виктория Абрамченко.

Продовольственную продукцию в РФ разрешено поставлять со 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Беларуси, Индии, Китая, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. За последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала. Открыты поставки инкубационных яиц, в том числе из Бразилии и Чили.

"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять импорт для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", - заявила Абрамченко.

По ее словам, предпосылок для дефицита продуктов в России нет. "Но не стоит подогревать искусственный спрос закупками впрок. Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами", - заверила она.