S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России

15 мар. 9:38

Украинский разработчик компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. GSC Game World прекращает продажу своей продукции в России, сообщает компания на своей странице во "ВКонтакте".

Разработчики заявили, что не собираются финансировать Россию своими налогами. В связи с этим выпуск S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в России не состоится.

Также игра не будет доступна тем пользователям, которые ранее внесли предоплату. Для возврата денег разработчики предложили обратиться в техподдержку ресурса, через который осуществлялась предпродажа.

"Это последняя наша публикация в социальной сети VK. Если вы хотите продолжить следить за новостями о наших играх, вы можете сделать это на других наших площадках", - добавила компания.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series, однако из-за ситуации на Украине релиз может быть отложен.