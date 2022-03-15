Часть майнинговых ферм в Казахстане связаны с семьей Назарбаева

15 мар. 9:34

В Казахстане обнаружили майнинговые компании, аффилированные с братом первого президента республики Нурсултана Назарбаева Болатом Назарбаевым, информирует Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Незаконный майнинг криптовалют привел "к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны", отмечается в сообщении. Была проведена проверка майнинговых фирм в Казахстане, в результате 55 ферм добровольно прекратили свою деятельность.

"Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, есть фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым (акционер и председатель совета директоров АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" - ИФ) в Павлодарской области", - сообщили в АФМ.

Кроме того, найдена связь между майнинговыми фермами и экс-председателем правления QazaqGaz Кайрат Шарипбаев (по данным СМИ - муж старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги), бизнесменом Ерланом Нигматулиным (брат экс-спикера мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина).