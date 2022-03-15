EASA озвучила ограничения для российской авиации

15 мар. 9:28

Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало ограничительные меры для России в сфере авиации в связи со спецоперацией на Украине, - сообщили в агентстве.

В соответствии с документом, российским авиаперевозчикам или воздушным судам, независимо от их государства регистрации, запрещено совершать полеты на территорию ЕС, над ней или с нее, вводится запрет на предоставление РФ технической помощи или других услуг, связанных с товарами и технологиями в авиационной отрасли; а также на поставку, производство, техническое обслуживание и использование этих товаров и технологий.

"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных ею гражданам России сертификатов, в том числе на продукцию, детали и приборы, а также сертификатов для организаций и тренажеров для имитации полета", - сообщает агентство, передает РИА Новости.

Посадка, взлет или пролет любых российских воздушных судов над территорией Евросоюза допускается лишь в исключительных случаях при аварийной посадке или аварийном пролете, - говорится в документе.