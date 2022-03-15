РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

EASA озвучила ограничения для российской авиации

EASA озвучила ограничения для российской авиации

Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало ограничительные меры для России в сфере авиации в связи со спецоперацией на Украине, - сообщили в агентстве.

В соответствии с документом, российским авиаперевозчикам или воздушным судам, независимо от их государства регистрации, запрещено совершать полеты на территорию ЕС, над ней или с нее, вводится запрет на предоставление РФ технической помощи или других услуг, связанных с товарами и технологиями в авиационной отрасли; а также на поставку, производство, техническое обслуживание и использование этих товаров и технологий.

"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных ею гражданам России сертификатов, в том числе на продукцию, детали и приборы, а также сертификатов для организаций и тренажеров для имитации полета", - сообщает агентство, передает РИА Новости.

Посадка, взлет или пролет любых российских воздушных судов над территорией Евросоюза допускается лишь в исключительных случаях при аварийной посадке или аварийном пролете, - говорится в документе.

1330 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version