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Вслед за Москвой от масок избавилось и Подмосковье

Вслед за Москвой от масок избавилось и Подмосковье

В Московской области отменили требование обязательного ношения масок, а также социальную дистанцию в общественных местах, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Ношение масок в Подмосковье перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях; прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций", - сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

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