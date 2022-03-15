Крым готов сотрудничать с Беларусью, Венесуэлой и Кубой

15 мар. 10:52

Крымское руководство намерено заключить соглашения регионального и муниципального уровня с Белоруссией, странами ЕАЭС, Венесуэлой и Кубой, - сообщил вице-премьер региона - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

"В перспективе прорабатываются вопросы по заключению соглашений, в том числе регионального и муниципального уровня, с такими дружественными странами, как Белоруссия и другие государства - члены ЕАЭС, а также Венесуэла, Куба и другие государства, заинтересованные в сотрудничестве с Крымом", - сказал он.

Также Мурадов отметил, что "одними из очевидных свидетельств понимания Белоруссией того, что Крым - это российская территория, являются, в частности, разъяснения белорусского президента Александра Лукашенко о том, что в документах о создании Союзного государства содержится взаимное признание конституций", передает ТАСС.