В Дагестане ускорят реализацию нацпроектов

15 мар. 10:36

Руководство Дагестана поручило ускорить заключение контрактов по национальным проектам в 2022 году, информирует пресс-служба регионального правительства.

Так, стало известно, что в этом году региону на нацпроекты выделено порядка 21,5 млрд рублей.

В 2021 году в регионе по ряду причин часть средств не была освоена. В этой связи федеральным центром были даны соответствующие рекомендации и сделаны замечания по устранению несвоевременного исполнения национальных проектов и достижению эффективных показателей.

В правительстве уточнили, что в течение года запланировано заключить 746 контрактов, передает ТАСС.