В Табасаранском районе Дагестана завалило камнями "Священную пещеру"

15 мар. 10:22

Обвал горных пород произошел в пещере Дюрк села Хустиль Табасаранского района, - сообщили в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия (Дагнаследие).

Дюрк – это объект культурного наследия федерального значения "Священная" пещера", Дагнаследие уже направило в администрацию Табасаранского района письмо с предупреждением, ограничить доступ к объекту для безопасности граждан. В ближайшее время сотрудники агентства проведут осмотр объекта, - передает "АиФ-Дагестан".

Пещера образовалась вследствие оседания горных пород. Ко входу в нее вела узкая отвесная тропа, а старожилы Хустиля рассказывают, что ранее пещера имела три ответвления, два из которых были скрыты под завалами. Теперь обвалилась и последняя сохранившаяся передняя часть перед входом в нее.