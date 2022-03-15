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Западные компании стремятся остаться на российском рынке

Западные компании стремятся остаться на российском рынке

Многие западные компании, формально покинув российский рынок, будут стремиться на нем остаться - это уже происходит, все пытаются сохранить производство, сервисные компании и клиентов, даже если речь идет о другом бренде, - рассказал экономист Егор Клопенко.

"Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно", - уверен эксперт, отмечающий, что компании потратили немало сил и средств на завоевание российского рынка, передает РИА Новости.

Договориться в большинстве случаев возможно, если российские власти этого захотят. Единственное условие - сохранение рабочих мест и зарплат, для чего всем компаниям с иностранным капиталом необходимо увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до 6 или даже 12 среднемесячных доходов, - уверен экономист.

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