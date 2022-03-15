Крым не будет испытывать летом дефицит воды

15 мар. 8:44

Будущим летом Крыму не угрожает дефицит воды - самое крупное, Чернореченское водохранилище республики, построенное для водоснабжения севастопольского региона, заполнилось на 94,7%, - сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

"В Чернореченском водохранилище собралось 60 млн 857 тыс кубометров воды, тогда как максимальный его объем - 64,2 млн кубометров, это гарантирует стабильное водоснабжение потребителей Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году", - рассказали в департаменте, передает РИА Новости.

Приличный запас воды к началу весны благодаря интенсивным осадкам накопили и другие водохранилища Крыма – в них сейчас более 188 млн кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года.