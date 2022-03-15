Россиянам рассказали о бессмысленности закупки лекарств "впрок"

15 мар. 8:28

Россиянам не стоит скупать лекарства в аптеках из-за опасения их дефицита - запасов на складах много, а у лекарств, приобретенных "про запас", может истечь срок годности, - рассказал научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков.

"Подобные действия вызывают только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле проблем с лекарствами нет. Дело в том, что крупные федеральные аптечные сети имеют достаточно большие склады, которые могут обеспечивать розницу препаратами на протяжении нескольких месяцев. Плюс аптечные сети могут закрыть по действующим контрактам поставки в лечебные учреждения", - поведал Измалков, передает РИА Новости.

Значимых форс-мажоров по лекарственным препаратам нет, они не находятся под санкциями, и пока наиболее сложный вопрос – логистика и пути доставки медикаментов, однако все крупные поставщики решат его. За то время, пока склады опустошатся, сформируются новые логистические цепочки и поставки препаратов возобновятся.

"Да, возможно, изменится цена, но она будет зависеть от курса валюты, а не от логистики", - заключил Измалков.