Санкции США нацелились на российскую "оборонку"

15 мар. 8:14

Госдепартамент США в связи с событиями на Украине ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, - говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Вторжение России привело к многочисленным человеческим страданиям и жертвам, включая гибель ни в чем не повинных мирных жителей и детей. Сегодня госдепартамент продолжает возлагать тяжелые последствия за это на руководство российского оборонного сектора", - говорится в заявлении госдепа, передает РИА Новости.

Новые санкции госдепа США затронули главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, а также восемь заместителей министра обороны РФ: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.

Все имущество или доли в имуществе попавших под санкции лиц на территории США будут заблокированы, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат попавшим под рестрикции госдепа лицам, также подлежат блокировке, а гражданам США запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с их имуществом, - говорится в заявлении госдепа.