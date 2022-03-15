Беларусь начала жить по новой Конституции

15 мар. 7:57

С сегодняшнего дня в Беларуси вступают в силу изменения и дополнения в Конституцию страны, принятые в результате прошедшего 27 февраля референдума.

"Вступит в силу решение республиканского референдума о принятии изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Решение референдума имеет обязательную силу и будет являться неотъемлемой частью конституции. Глубоко символично, что решение республиканского референдума вступит в силу 15 марта - в День конституции Республики Беларусь", - приводятся в Telegram-канале Центризбиркома слова главы ЦИК Игоря Карпенко, передает РИА Новости.

Как заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, "это народный документ", и "неудивительно, что люди его поддержали". "В этой конституции отражены основные желания и чаяния нашего народа. Но скажу откровенно, если бы мы остановились на желании и чаянии только нашего народа, мы бы затормозили свое развитие, мы бы не развивались", - отметил Лукашенко, подписывая итоги референдума. В стране "вовремя уловили … момент последовательного перехода на новый уровень общества, политической системы", - добавил он.

За два года все белорусское законодательство должно быть приведено в соответствие с новой Конституцией, для чего депутатам страны предстоит принять около 100 законов и кодексов. Также во второй половине года депутаты планируют рассмотреть законопроект о Всебелорусском народном собрании, конституционный статус которого закреплен в обновленном основном законе страны.

Обновленная Конституция Беларуси предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. При этом страна остается президентской республикой. "У главы государства будет достаточно возможностей для реализации полномочий политического лидера страны. Но другие институты власти и органы должны более смело и самостоятельно выполнять свои функции", - подчеркивал ранее Лукашенко.