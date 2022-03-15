СМИ: власти займутся снижением цен на сахар

15 мар. 7:42

Ситуация с ценами на социально значимые товары, в частности - резкий рост стоимости сахара, стала темой совещания с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова, - пишет газета "Известия".

В ходе совещания Белоусов поручил Минпромторгу и Минсельхозу провести рабочие встречи с производителями сахара и торговыми сетями, выявить "звено в цепочке поставок", на котором происходит завышение цен и принять соответствующие меры, - пишет "АиФ".

К концу недели Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба должны будут представить свои предложения по урегулированию ситуации.

Напомним, по данным Росстата, с 5 по 11 марта сахар в рознице подорожал на 12,8%.