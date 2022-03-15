Зеленский заверил: российско-украинские переговоры сегодня продолжатся

15 мар. 7:29

Переговоры между Россией и Украиной сегодня возобновятся, - сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Также он рассказал, что провел беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, польским лидером Анджеем Дудой и премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем, отметив: "Взаимопонимание на 100%", - передает ТАСС.

Также он сообщил о разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и назвал его важным.

В то же время советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович считает, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто уже в течение одной-двух недель, самое позднее - в мае.

"Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся - неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда", - рассказал Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.

Напомним, четвертый раунд переговоров в видеоформате начался накануне, после чего в переговорах между РФ и Украиной был взят "технический перерыв".