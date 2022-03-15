В столичном регионе будет солнечно, но прохладно

15 мар. 7:12

Сегодня днем в столичном регионе будет преобладать переменная облачность, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем температура воздуха в Москве составит от ноля до двух градусов тепла – это прохладнее, чем накануне. Атмосферное давление будет высоким - 762 мм рт ст", - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть свежий, северо-восточный, его скорость составит 3-9 м/с.

Предстоящей ночью в столичном регионе также прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами гололедица.

Северо-восточный ветер усилится – его скорость составит от 6 до 11 м/с, в отдельных районах области похолодает до -8 градусов.