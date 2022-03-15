СМИ: южнокорейские авиалинии не планируют возвращаться в Россию

15 мар. 6:58

Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines продлевают приостановку рейсов в Россию и перенаправляют рейсы в Европу и США так, чтобы избежать российского воздушного пространства, - пишет газета "Хангере" со ссылкой на компанию.

"Пока что мы временно приостанавливаем рейсы. Обходные маршруты вызывают убытки, но было решено в первую очередь летать безопасно", - пояснили изданию в компании Korean Air, передает РИА Новости.

Ранее в начале марта крупнейшая южнокорейская авиакомпания заявила, что до 18 марта приостановит рейсы в Москву из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту, а также будет перенаправлять грузовые самолеты, которые летали через Москву в Европу, в обход России. Руководство компании заверяло, что мера эта - временная и никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями против РФ. Но сегодня компания сообщила, что рейсы и в Москву, и во Владивосток приостанавливаются до конца апреля. Два еженедельных рейса из Москвы в Инчхон, один из которых осуществлялся "Аэрофлотом" совместно с Korean Air, соответственно, тоже приостанавливаются.

Продлила приостановку полётов над Россией и Asiana Airlines, которая осуществляла семь грузовых рейсов в неделю по маршруту Инчхон-Москва-Европа. О сроках приостановки рейсов Asiana Airlines не сообщается.