Япония ввела персональные санкции в отношении 17 россиян

15 мар. 6:43

В свете событий на Украине Япония вводит персональные санкции еще против 17 граждан РФ, включая председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, депутатов Госдумы, бизнесмена Виктора Вексельберга и родственников предпринимателя Юрия Ковальчука, - говорится в пресс-релизе МИД страны.

Санкции, предусматривающие заморозку активов в Японии в случае их выявления, а также запрет на денежные переводы распространяются на председателя ЦК КПРФ и депутата Госдумы РФ Геннадия Зюганова, а также на депутатов Госдумы РФ Юрия Афонина, Евгения Бессонова, Леонида Калашникова, Владимира Кашина, Николая Коломейцева и других, - передает РИА Новости.

Также в санкционном списке значатся председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг и родственники предпринимателя Юрия Ковальчука.