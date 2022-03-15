В России возобновилась продажа туров с кешбэком

15 мар. 6:29

С сегодняшнего дня, 15 марта, Ростуризм возобновляет продажу туров по России с кешбэком - отправиться на отдых можно с даты продаж и до 1 июля.

Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа - зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.

Окно продаж новой программы - – с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца, а захватит программа даты до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы, - передает РИА Новости.

Как полагают в Ростуризме, такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли. Также роста продаж туров по РФ на 30-40% к нынешним объемам бронирования после старта программы туристического кешбэка ожидают и российские туроператоры.

Напомним, по условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".