Казахстан победил коронавирус

15 мар. 6:14

Казахстан практически поборол коронавирус – за минувшие сутки в стране зафиксировано всего 54 новых заболевших, - сообщили в Минздраве страны.

С большим отрывом по заболеваемости идет город Алматы – в нем 24 новых инфицированных, а вот в 12-и регионах выявлены единичные случаи, а в четырех не обнаружено ни одного заболевшего COVID-19, - передает Sputnik Казахстан.

Ни в одном из регионов число новых заболевших не превышает пяти, днем ранее сообщалось о 64 заболевших за сутки.

Всего в стране с марта 2020 года официально подтверждено 1 304 560 случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией.