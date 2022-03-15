Пекин призвал Москву и Киев снизить эскалацию и предотвратить гуманитарный кризис

15 мар. 5:25

Руководство Китая призывает международное сообщество оказывать содействие российско-украинским переговорам для скорейшего урегулирования ситуации. Об этом на состоявшейся 14 марта в Риме встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи.

"Мировому сообществу необходимо поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной для скорейшего достижения ими существенных результатов, а также содействовать максимально быстрой разрядке", - цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Цзечи также отметил, что КНР призывает содействовать созданию эффективного механизма обеспечения безопасности в Европе. По его словам, при выстраивании такого механизма необходимо проанализировать исторические причины нынешнего кризиса на Украине и учесть опасения всех сторон в сфере безопасности.