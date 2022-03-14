ЕС утвердил четвертый пакет антироссийских санкций

14 мар. 23:23

Послы стран Европейского союза согласовали новый - четвертый - пакет антироссийских санкций, сообщается на странице французского председательства в Совете ЕС в Twitter.

"Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнерами согласовал четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", - цитирует сообщение ТАСС.

Новые рестрикции начнут действовать после публикации решения в Официальном журнале Евросоюза.

Напомним, также послы стран ЕС приняли обращение к Всемирной торговой организации, в котором ее призывают к приостановке режима наибольшего благоприятствования для РФ и приостановки рассмотрения заявки Беларуси о вступлении в организацию.