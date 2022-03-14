В Ессентуках вырастут новые оздоровительные комплексы

14 мар. 23:44

В скором времени в Кавминводах будут построены медицинский центр с отелем и отель велнес-формата, инвестировать в строительство готовы в том числе и иностранные компании, - сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

"Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с генеральным директором группы компаний "Донской причал" Саркисом Гогоряном. Темой обсуждения стали инвестиционные планы по строительству в Ессентуках двух крупных гостинично-оздоровительных комплексов. …Площадь одного из планируемых к строительству комплексов, отеля велнес-формата, составляет 37,6 тыс кв м. Одномоментно здесь смогут разместиться до 1,9 тыс человек, а в год отель сможет принять до 14 тыс. туристов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Второй объект - медицинский центр с отелем, в котором будут проводиться лечебные процедуры с использованием бальнеологических ресурсов ставропольских курортов. Его пощадь составит свыше 46,8 тыс. кв м, он рассчитан на одномоментное пребывание более 2,1 тыс человек и будет принимать до 16,5 тыс отдыхающих в год.

Владимиров предложил инвестору содействие в обеспечении участка под строительство необходимой инфраструктурой, в том числе дорогами и энергоресурсами.