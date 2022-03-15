В Краснодаре впервые покажут спектакль о солдатских матерях

15 мар. 3:27

Краснодарский Театр Защитника Отечества 26 и 27 марта представит премьеру спектакля "Мамочки".

В основе постановки лежит одноименная пьеса драматурга Владимира Зуева, она основана на реальных историях солдатских матерей, которые ищут своих сыновей, пропавших в период Чеченской кампании.

Это история не о войне, а о безграничной любви матери к своему ребенку.

"Наш спектакль – это попытка раскрыть тему любви Бога к человеку, через, казалось бы, понятную всему человечеству любовь матери к своему ребенку. Мы пытаемся передать состояние "неутолимой жажды", всепоглощающей боли, и, в тоже время, стремление вырваться из этой боли через перерождающую и жертвенную любовь. Это единственная немотивированная любовь на земле, дарованная нам как милость свыше", - сообщила режиссер постановки Сюзана Акопджанян.

В спектакле задействованы ведущие актеры театра Роман Штин, Данил Завьялов, Екатерина Николаева, Оксана Шевелева и другие.