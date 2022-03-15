Узбекистан начал ввозить мясо из Пакистана

15 мар. 1:34

Пакистан начинает поставки мяса в Узбекистан, на этой неделе в Ташкент прибудет первая партия - 18 т мяса, сообщает Nigoh.

Всего в марте из Пакистана в Узбекистан поставят 900 т мяса - 50 контейнеров. Поставки стали возможны после заключения преференциальных торговых соглашений между двумя странами, сообщил глава пакистанской компании Shaheen Малик Шер Хан.

Пакистан и Узбекистан 4 марта подписали соглашение о преференциальной торговле, а также о дальнейшем развитии Трансафганской железной дороги.

Строительство железной дороги Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар позволит создать ближайший, дешевый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией.