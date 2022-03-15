Клубника созрела на Ставрополье

15 мар. 0:23

В тепличном комбинате Предгорного округа Ставрополья собрали первые партии клубники, сообщает пресс-служба управления по информационной политике правительства края.

Теплицы занимают 6 га в поселке Нижинском. В 2021 году они дали 600 тонн клубники, однако в текущем году инвесторы рассчитывают на 900 тонн.

"Сразу отправляют в крупнейшие торговые точки страны. Месторасположение теплиц выбрано не случайно - именно климат и солнце Предгорья дает возможность выращивать сочную, витаминную ягоду", - цитирует пресс-служба главу округа Николая Бондаренко.

Стоит добавить, что урожай уже поступил и в ставропольские гипермаркеты.