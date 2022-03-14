В КЧР до конца года обновят ряд автодорог

14 мар. 23:24

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют привести в порядок до конца года четыре моста и 35 км автомобильных дорог, - сообщает пресс-служба главы КЧР.

"По региональным и межмуниципальным дорогам планируется выполнить ремонтные работы на трех участках автомобильных дорог протяженностью 22 км и четырех искусственных дорожных сооружений. На территории Черкесской городской агломерации пройдет ремонт 27 участков автодорог общей протяженностью 13 км", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Начало дорожных работ в республике стартует уже в третьей декаде марта.