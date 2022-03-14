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В КБР выявили нелегального криптофермера

В КБР выявили нелегального криптофермера

В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность незаконной майнинговой фермы, в которой находилось 200 аппаратов для выработки криптовалюты, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Как отметили в ведомстве, подозреваемый самовольно подключил криптоферму к энергосетям, причинив электроснабжающей компании серьезный ущерб.

Подчеркивается, что в отношении организатора криптофермы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 УК РФ ("причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").

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