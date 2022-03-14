ЕС потребовал у ВТО отказаться от Беларуси

14 мар. 22:49

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на своем заседании сегодня согласовали обращение в ВТО с требованием о приостановке рассмотрения кандидатуры Беларуси на присоединение, - говорится в заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.

Также постпреды ЕС согласовали обращение в ВТО о приостановке для России режима наибольшего благоприятствования, - передает РИА Новости.

В условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния, - сообщал ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, добавив: Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России, при этом санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза, и причины для их введения трудно обосновать логически.