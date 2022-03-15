ВБ защищает Таджикистан от стихийных бедствий

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил грант в размере 50 миллионов долларов для проекта по обеспечению готовности и устойчивости к стихийным бедствиям в Таджикистане. Проект направлен на укрепление устойчивости ключевых объектов инфраструктуры к стихийным бедствиям, более эффективное снижение рисков, связанных с климатом, и укреплением национального потенциала в при адаптации к изменению климата, пишет Modern Diplomacy.

"Поврежденные дороги и мосты в такой высокогорной стране, как Таджикистан, не только останавливают движение, но и отрезают целые населенные пункты от рынков и критически важных услуг, а также влияют на торговую и экономическую деятельность и могут привести к гибели людей, особенно если не будет обеспечено своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации. Наши инвестиции в потенциал Таджикистана по управлению рисками стихийных бедствий и адаптации к изменению климата имеют первостепенное значение, поскольку они помогают защитить людей, средства к существованию и инфраструктуру сегодня и в будущем", - сказал Озан Севимли, постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане.

Стихийные бедствия и изменение климата угрожают социально-экономическому развитию Таджикистана. Разнообразие геологических, климатологических и топографических особенностей страны усугубляет ее уязвимость, делая ее очень восприимчивой ко многим стихийным бедствиям, включая землетрясения, наводнения, сели, оползни и лавины. Экономический ущерб от стихийных бедствий в Таджикистане в период с 1992 по 2016 год превысил 1,8 миллиарда долларов и затронул почти 7 миллионов человек. Согласно недавней оценке Всемирного банка, экономический ущерб от стихийных бедствий, влияющих на дорожную сеть Таджикистана, оценивается примерно в 0,5% ВВП в год, или около 445 миллионов сомони в 2022 году. По оценкам, в связи с изменением климата в течение следующих 10 лет число стихийных бедствий, затрагивающих дорожную сеть, будет увеличиваться на 3% в год.

При поддержке нового проекта Таджикистан используя технологические решения, повысит устойчивость своей ключевой дорожной инфраструктуры к экстремальным погодным условиям, будущим рискам изменения климата и землетрясениям. К числу приоритетных участков дорог, на которые будет распространяться этот компонент, относятся дороги и мосты в Хатлонской области, поврежденные в результате наводнений и селевых потоков в мае-июле 2021 года; два важнейших моста на дороге Душанбе - Рудаки, соединяющей столицу и юг страны; и мест повышенного риска, в первую очередь между Лабиджаром и Карамиком в коридоре, соединяющем Душанбе с Кыргызской Республикой через Раштскую долину, что имеет важное значение для международной торговли.

В рамках этого проекта будут также осуществляться инвестиции в технический и институциональный потенциал Таджикистана в области уменьшения опасности бедствий и повышения устойчивости к изменению климата и адаптации к нему посредством мероприятий, направленных на понимание и выявление рисков, связанных с бедствиями и изменением климата, обеспечение готовности и финансовой защиты от бедствий. В частности, этот проект поможет Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне укрепить его децентрализованный потенциал для координации и осуществления реагирования на чрезвычайные ситуации. Региональные центры управления кризисными ситуациями в Худжанде, Хороге и Бохтаре будут укреплены и оснащены, в том числе оборудованием для раннего предупреждения и связи в кризисных ситуациях.

Проект также будет финансировать тренинги для профессиональных поисково-спасательных групп, общественные тренинги по подготовке к стихийным бедствиям и повышению осведомленности об изменении климата, а также разработку модулей готовности к стихийным бедствиям и адаптации к изменению климата для различных заинтересованных сторон, таких как государственные учреждения, уязвимые граждане, промышленные зоны и т.д. Потенциал Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии будет и далее укрепляться, чтобы способствовать обновлению и усилению применения сейсмических строительных стандартов, норм и правил, включая соображения энергоэффективности для смягчения последствий изменения климата.

Эти мероприятия будут осуществляться в координации с Азиатским банком развития, Программой развития Организации Объединенных Наций и другими партнерами, которые также инвестируют в эти усилия. Проект будут реализовывать Министерство финансов, Министерство транспорта, а также Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

Новый проект опирается на постоянную поддержку Всемирного банка, который с 2017 года укрепляет устойчивость ключевой дорожной инфраструктуры в восточной части Горно-Бадахшанской автономной области и расширяет возможности страны по подготовке к стихийным бедствиям, смягчению их последствий и реагированию на них.

В настоящее время Всемирный банк финансирует 23 проекта в Таджикистане на общую сумму 1,29 млрд долларов. С 1996 года Всемирный банк предоставил Таджикистану более 2,3 млрд в виде грантов МАР, особо льготных кредитов и трастовых фондов. Группа Всемирного банка намерена продолжать оказывать поддержку Таджикистана в его стремлении улучшить жизнь и удовлетворить надежды молодого и растущего населения.