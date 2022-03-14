Ветераны футбола попросили ФИФА и УЕФА не отстранять российские команды

14 мар. 21:36

Союз ветеранов футбола России направил письмо Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором попросил отменить решение об отстранении российских команды. Документ опубликован в Telegram-канале "Мутко против".

Свои подписи под письмом поставили Станислав Черчесов, Олег Романцев, Никита Симонян, Ринат Дасаев, Георгий Ярцев, Евгений Ловчев, Александр Филимонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Владимир Быстров и многие другие.

"Россия всегда была надежным партнером FIFA и UEFA. В 2018 году мы провели лучший чемпионат мира в истории - по вашему же признанию, господин Инфантино. В 2021 году в условиях пандемии мы на высоком уровне приняли дополнительные матчи Евро-2020. Россия поддерживает все ключевые проекты и инициативы FIFA и UEFA, разделяет главные принципы организаций", - сказано в заявлении.

Ветераны выразили сожаление в связи с тем, что эти организации сейчас не встали на защиту интересов российского и мирового футбольного сообщества, а наоборот, сразу же отказались от главного принципа: футбол - вне политики. "Российский футбольный союз оспаривает принятые вами решения в международном спортивном арбитраже. Мы не можем пойти в суд. Но мы просим вас вспомнить о том, что ФИФА и УЕФА должны стоять на страже интересов футбольного сообщества", - говорится в письме.

"Мы просим вас отменить дискриминационное и очень опасное для мирового футбола по своим последствиями решение. Верим, что вы и сами понимаете всю его несправедливость. "Верим, что вы и сами понимаете всю его несправедливость", - подчеркивается в документе.