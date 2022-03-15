Кто и что вселяет в армян чувство тревоги и скорби

Информационное пространство Армении переполнено материалами, содержащими экспрессивные сюжеты, чаще всего вызывающие чувство национальной скорби и тревоги. В умелых руках опытных политтехнологов человеческие эмоции превращаются в мощное оружие.

Почему за три десятка Армения не может представить свое будущее без стратегической победы над ближайшими соседями? Укоренению борьбы способствуют так называемые герои первой войны за Карабах. Те, кто более четверти века назад успешно конвертировал результаты армяно-азербайджанского конфликта в политические дивиденды, сейчас паразитируют на проблеме войны и мира. Задавая искусственный вектор развития, насаждая ложную систему ценностей, тиражируя трагедии семей, потерявших близких в прошедших двух карабахских войнах, члены партии войны готовят себе и своими последователям почву для возрождения, стремясь оставаться востребованными в пространстве армянской политики.

Пропагандистский тезис об исходе поколения героев подталкивает армянское общество вернуться к истокам сепаратизма, погружая его в пространство мифа о том, что без этно-территориальной ревизии невозможно процветание общества. За скобками подобной риторики остается понимание устройства мировых экономик, примеры процветания немногочисленных общин, модели взаимодействия народов и наций, сумевших преодолеть многолетние и многовековые противоречия. Вместо этого, намеренно помещенному в атмосферу траура обществу в качестве панацеи от не унимаемой боли внушается идея реставрации борьбы и бессрочного противостояния. Современный хрупкий мир становиться отражением чудовищной несвободы, которая якобы сковывает национальный ресурс и не дает ему раскрыться на пути достижения всеобщего благоденствия.

Увы, но блокада территорий за много лет распространилась и в сознании людей. Современный армянский обыватель не представляет, как можно жить в мире с Азербайджаном и Турцией. Преследуя многолетнее стремление изобличить в своих ближайших соседях демонов и виновников практически всех бед армянского народа, в том числе его разрозненности, обыватель сам того не ведая перестал различать что есть разумное, а что относится к эмоциям. Испытывая чувство неприкрытой ненависти, демонстрируя пренебрежение к чужой аргументации, в нынешних мирных условиях тот или иной политически активный гражданин Армении опасается аналогичного ответа со стороны своего многолетнего оппонента, невольно испытывая чувство тревоги. Поэтому, к сожалению, для армянского обывателя мир между Арменией и Азербайджаном, переговоры о восстановлении дипотношений с Турцией могут выглядеть предательством национальных интересов.

К миру жителей Армении никто из идеологов сепаратизма не готовил. В итоге мир стал результатом катастрофического поражения в войне, после которого армянское общество перестало кому бы то ни было доверять. Оно не верит политикам, не верит словам зарубежных дипломатов, не принимает риторику европейских эмиссаров, оставаясь наедине со своей болью.

Всего этого можно было избежать, если бы не переоцененное значение итогов первой карабахской войны, вульгаризировавшее представление о политическом и национальном успехе. Оккупация территорий Азербайджана расширила территориальный ресурс Армении, но время обрекла саму республику и ее экономику на блокаду. Идеология сепаратизма легла в основу консолидации разрозненного этноса, но мало кто в мире захотел поддерживать сепаратизм. За эйфорию от военной победы в 1994 года Армения расплатилась десятилетиями изоляции, которую и сегодня непросто преодолеть.