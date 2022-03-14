В Дагестане через год будет гигантский чудо-сад

14 мар. 22:14

Уже в будущем 2023 году дагестанские аграрии завершат создание суперинтенсивного и интенсивного сада "Анжелина" в Дербентском районе Дагестана, - сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

"Общий объем инвестиций на реализацию проекта составит порядка 255 млн рублей. На сегодня уже заложен фруктовый сад на площади 51,6 га, построены резервуар для полива и общежитие для персонала. Реализация проекта была начата в 2021 году, а завершение запланировано на 2023 год", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Площадь земельного участка под чудо-сад составляет 132 га. Здесь будет заложен суперинтенсивный и интенсивный фруктовые сады на 100 га, построены фруктохранилища, общежития для проживания персонала, склады и межклеточные дороги.

Также на заложенных участках будет проходить сельскохозяйственная производственная практика студентов Дагестанского государственного аграрного университета, - добавили в пресс-службе.