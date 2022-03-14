Иностранные школьники будут проходить в России итоговую аттестацию

14 мар. 21:48

Минпросвещения РФ разработало проект документа "Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году".

Документ определяет "формы проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для граждан, в том числе иностранных, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств", - говорится в проекте, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

Результаты ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования будут являться основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании, - говорится в пояснительной записке к документу.