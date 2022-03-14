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"Победа" отменила обязательное ношение защитных масок на своих рейсах

&quot;Победа&quot; отменила обязательное ношение защитных масок на своих рейсах

В самолетах лоукостера "Победа", летящих из Москвы или в столицу, больше не нужны маски – отменить их обязательное ношение с завтрашнего дня приняло руководство авиакомпании.

"Во время полета на рейсах "Победы" в и из Москвы с завтрашнего дня обязательное ношение масок отменено в связи со снятием ограничений в Москве", - сказал представитель перевозчика, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в столице обязательный масочный режим перестает работать с 15 марта.

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