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Пашинян и Блинкен обсудили послевоенное урегулирование на Южном Кавказе

Пашинян и Блинкен обсудили послевоенное урегулирование на Южном Кавказе

Армянский премьер-министр Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкеном провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба правительства РА.

Они обсудили ситуацию на Южном Кавказе, обменялись мнениями по процессу демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана , разблокировки транспортных коммуникаций и диалогу между Ереваном и Анкарой.

Помимо этого, Пашинян и Блинкен рассмотрели вопросы армяно-американской повестки и продолжения стратегического диалога в ряде областей, передает Sputnik Армения.

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